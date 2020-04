Silvio Pagliari: “I calciatori sono pronti a fare la loro parte con il taglio degli stipendi. Ci sarà una trattativa con i club”

Silvio Pagliari, consigliere dell’Aiacs, parla a Marte Sport Live: “Noi abbiamo fatto un comunicato per tendere una mano alla situazione degli stipendi. Siamo disponibili a dare una mano, i calciatori parlano con noi ovviamente. La figura nostra è un punto cardine e quindi dovevamo offrire il nostro operato. Siamo disposti ad ascoltare e a lavorare per trovare una soluzione. Non solo i calciatori devono fare la loro parte, ma tutte le componenti del sistema calcio. I campioni hanno già mostrato la loro solidarietà e nessuno si tirerà indietro. Il metodo Juve non può essere utilizzato da altre parti: i giocatori bianconeri non sono in scadenza e non sono in prestito e quindi possono spalmare, altri club che hanno giocatori in scadenza non possono fare così. Si andrà verso un accordo. Ci sarà una trattativa con i club riservata”.

Fonte: radiomarte.it

