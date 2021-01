NAPOLI-SPAL, LE PAGELLE: MATCH TRAGICOMICO, FABIAN E MAKSIMOVIC IMBARAZZANTI

OSPINA 5,5: subisce due tiri, di cui un rigore, la dice sulla pochezza dell’avversario. Sul secondo gol poteva essere più celere nell’uscita.

MAKSIMOVIC 4: Imbarazzante. Appare sempre impacciato in ogni suo intervento, nonchè in occasione della seconda rete dello Spezia, dove sbaglia l’anticipo.

MANOLAS 5,5: Ordinaria amministrazione per il difensore del greco, più attento del suo collega di reparto ma spesso impreciso negli appoggi.

MARIO RUI 5: E’ chiamato a fare una partita prettamente offensiva, ma è sempre impreciso nei cross soprattutto nel finale, nonchè nel duettare con Insigne sulla fascia.

DI LORENZO 5,5: Il meno peggio dei suoi, bello l’assist per il gol di Petagna. Macchia la sua prestazione nel finale, non leggendo la traiettoria del pallone sul tiro di Nzola.

FABIAN RUIZ 4,5: Altra prova negativa dello spagnolo, suggellata dall’ingenuo fallo da rigore. (LLORENTE 5: Anche lui partecipa alla sagra degli errori sotto rete.)

BAKAYOKO 6: Si limita al compitino, e lo fa bene (LOBOTKA 5: Deleterio il suo ingresso in campo, in una fase del match in cui bisognava velocizzare la manovra, tiene troppo palla senza costrutto)

POLITANO 5: Oltre al gol divorato, dà poco o nulla alla manovra offensiva azzurra, se non quella sua inutile insistenza nel cercare sempre di convergere verso il centro per tirare. (PETAGNA 5,5: Trova subito il gol, ma se ne divora almeno un altro paio)

ZIELINSKI 6: Inizia bene, con alcune giocate e aperture che danno l’impressione di essere in una delle sue giornate di grazia. Scompare nella ripresa (ELMAS 5: giusto il tempo, anche lui, di divorarsi un gol)

INSIGNE 5,5: Un paio di gol mangiati compromettono la sua prestazione, che è comunque stata anche questa sera di un paio di spunti degni di nota

LOZANO 5,5: In un ruolo non suo, mostra i suoi limiti. Si fa apprezzare comunque per la sua tenacia, ma in un paio di situazioni poteva fare decisamente meglio.