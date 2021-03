NAPOLI IN CHAMPIONS? ECCO COSA DICONO I BOOKMAKERS

Con il campionato fermo causa nazionali, abbiamo deciso di capire quali sono secondo i principali siti scommesse le possibilità che il Napoli vada in Champions League.

La situazione in casa partenopea sia è tranquillizzata con le ultime buone prestazioni, in particolare la vittoria sulla Roma per 2-0 all’Olimpico con un ritrovato Mertens.

Tre punti importantissimi quelli conquistati contro i giallorossi, essendo la Roma una delle concorrenti per un posto in Champions. Il Napoli è reduce da 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite pertanto il bilancio complessivo è molto buono, tuttavia nei mesi scorsi sono stati persi tanti punti.

I partenopei infatti sono ora quindi a due punti sotto il duo Atalanta-Juventus. Il Napoli, così come la Juventus, ha una partita da recuperare e proprio Juventus-Napoli sarà importante ai fini del piazzamento in zona Champions.

Attualmente tuttavia il Napoli è fuori dalle prime quattro, e vagliando i più importanti siti scommesse abbiamo visto che secondo i bookmakers la corsa a un posto in Champions League non è affatto facile per i partenopei.

Dando per certa l’Inter, che molto probabilmente vincerà lo scudetto, e considerando che il Milan secondo in classifica è quotato solamente 1.22 tra le prime quattro, la lotta sembra riguardi Juventus, Atalanta e Napoli.

I bianconeri tra le prime quattro e quindi qualificati in Champions League sono quotati appena 1.15, praticamente ancora più avvantaggiati del Milan. L’Atalanta invece è messa meglio sul Napoli, sempre secondo i più importanti siti scommesse, visto che una qualificazione in Champions per gli uomini di Gasperini è quotata 1.40.

In questa speciale classifica troviamo poi il Napoli, che è a quota 2.10. Sembra quindi che, classifica alla mano, quella per la zona Champions sarà una vera e propria lotta tra Atalanta e Napoli, con i bergamaschi in vantaggio secondo i bookmakers.

Ora la parola al campo, con le giornate rimanenti tutte da vivere col fiato sospeso e col la viva speranza che il Napoli riesca a centrare l’obiettivo Champions.