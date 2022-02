COPPA ITALIA – Inter prima semifinalista della manifestazione tricolore dopo il successo sulla Roma

Nel primo quarto di finale, di Coppa Italia, disputato ieri al Meazza di Milano, l‘Inter ha battuto la Roma per 2 a 0, conquistando così l’accesso alla semifinale della manifestazione tricolore, che si giocherà, in doppia sfida di andata e ritorno. Le reti sono state realizzate dall’ex Dzeko in apertura e da Sanchez nella ripresa . Ora i nerazzurri attendono l’avversaria che uscirà dal match tra Milan e Lazio che si daranno battaglia questa sera a San Siro. Domani, infine, gli ultimi due incontri dei quarti che vedranno di fronte Atalanta e Fiorentina, quindi, Juventus e Sassuolo.