Polveriera Napoli con i casi Koulibaly, Mertens e Politano a tener banco

Facciamo una premesse: il campionato inizierà fra un mese e il Napoli al momento è ancora un cantiere aperto, con mille incertezze e alcuni casi spinosi da risolvere. Oserei dire, più una polveriera. Partiamo da Koulibaly . È stato chiaro a tutti che i 6 milioni offerti al difensore senegalese erano un bluff. Nel senso che quest’offerta è arrivata tardi, quando probabilmente il calciatore si era già accordato con un altro club. Il Napoli, una volta capito che stava per perdere dei soldi importanti (con un contratto in scadenza a giugno 2023, a gennaio KK potrà firmare per qualsiasi club), prima ha provato a sondare il terreno Juve e poi, per calmierare la piazza, ha rivelato un’offerta fatta al giocatore, vera, ma fuori tempo massimo. Cosa accadrà ora? L’ipotesi più probabile è che vada al Chelsea che pare sia pronto ad offrire più dei 30 milioni che accontenterebbero ADL. Al calciatore non sarebbe dispiaciuta l’ipotesi Barcellona, ma al momento il club blaugrana non può esporsi più di tanto per motivi fiscali. Chi sostituirà Koulibaly eventualmente? Difficile che sia il sudcoreano Kim, nome che buttano lì giusto i procuratori. A sostituire Kalidou dovrebbe essere Milenkovic, stopper della Fiorentina, assistito dallo stesso procuratore di KK, ovvero Ramadani, che ha tra l’altro un costo relativamente sostenibile, 15 milioni. Seconda questione, quella di Mertens . Avevamo detto che mercoledì poteva essere un giorno decisivo su quest’altra vicenda. Il calciatore pareva orientato e vorrebbe ancora, restare a Napoli. Ma improvvisamente Adl ha escluso i bonus: il milione e 600mila euro di bonus alla firma, e gli 800mila euro di commissioni agli agenti non sono più presenti nell’offerta. Un ulteriore schiaffo al belga che potrebbe aver perso la pazienza o forse no. Lo capiremo nelle prossime ore. Tra i due fuochi dei casi Koulibaly e Mertens, si insinua anche quello di Politano . Ormai è rottura totale con il Napoli, con Spalletti in particolare. Il problema è che al momento nessun club, eventualmente, interessato all’ala mancina ha messo sul piatto i 20 milioni che giustamente pretende il club azzurro per lasciarlo partite. Politano potrebbe esser messo fuori rosa e il Napoli si troverebbe con un altro uomo in meno da sostituire, chissà quando. Poca favilla gran fiamma seconda…

Vincenzo Letizia

