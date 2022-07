VIDEO – SPALLETTI: DYBALA MI PIACE, NESSUNO GIUDICHI KOULIBALY, QUALSIASI SCELTA FARÀ

Spalletti da Folgarida risponde ai giovani tifosi: “Abbiamo perso Ospina, Insigne e al momento Mertens, ma abbiamo giovani forti che possono diventare leader di questa squadra. Il modulo? Vedremo di mettere i nostri i calciatori più a loro agio per esprimere le loro qualità. Siamo ambiziosi e dalla squadra mi aspetto sempre di più, ma i risultati dipendono da tanti fattori. Se Koulibaly dovesse scegliere di andare non finiremo mai di ringraziarlo e gli augureremo il meglio possibile perché lui se lo merita tutto. Guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse. Osimhen? Un giocatore fantastico che può diventare extra fantastico, perché ha tante cose da imparare. Cercheremo di fargli aumentare il numero di gol. E’ forte di testa, cercheremo di mettergli a disposizione tutte quelle giocate che lo aiuteranno. Kvaratskhelia e Olivera sono calciatori di livello ed esperienza, quindi sono pronti per inserirsi già da subito. Politano? Se vuole rimanere, lo tengo volentieri. Ha fatto più presenze di tutti, solo Elmas ne ha fatte di più, gli ho messo a disposizione tutto per esprimersi al meglio. Dybala ha le qualità per dare le soluzioni alla squadra, ha estro e fantasia. Batte benissimo i calci piazzati, fa tantissimi gol. È perfetto nel modo di essere calciatore da squadra forte”.