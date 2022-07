Cristiano Giuntoli – ” Non abbiamo mai pensato di ingaggiare Dybala, perchè fuori dalla nostra portata”

Ieri, nel ritiro di Dimaro – Folgarida, si è tenuta la prima conferenza stampa in vista della nuova stagione, da parte del tecnico Spalletti e del direttore sportivo Giuntoli. Ovviamente i temi trattati hanno riguardato i casi del giorno, ovvero la possibile partenza di Koulibaly, la quasi certa di Mertens e la suggestione Dybala. Per quanto riguarda il campione argentino, svincolato dalla Juventus, il Ds azzurro ha subito gettato acqua sul fuoco degli entusiasmi dei tifosi partenopei che già pregustavano di vedere in campo con la maglia azzurra, Paulo Dybala, affermando che la società non ha mai pensato di ingaggiare il connazionale di Maradona, perché resta nettamente fuori portata dalla politica aziendale imposta dal presidente.