Hamsik: “Tornare a Napoli è il mio desiderio. Ho sentito De Laurentiis, potremmo collaborare quando smetterò”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Marek Hamsik ha parlato di un suo possibile ritorno a Napoli come dirigente: “Non è cambiato niente, provo sempre grande affetto per il Napoli. Ritorno? Sono stato in estate in città, l’ho girata un bel po’, ho visitato anche il murales di Maradona. Io dirigente del Napoli? Non è stata un’invenzione, ho sentito il presidente De Laurentiis recentemente, quando smetterò di giocare a calcio, possiamo fare qualcosa insieme. Tornare a Napoli dopo il ritiro è il mio desiderio, la mia vita calcistica è sempre più corta quindi ci vedremo sempre più spesso. Forza Napoli”.

