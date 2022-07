Maurizio De Giovanni colpito da un infarto, lo scrittore operato al Cardarelli

Paura per il noto scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, che nella notte appena trascorsa è stato colpito da un infarto. Trasportato tempestivamente all’ospedale Cardarelli, il romanziere partenopeo, 64 anni, è stato operato: de Giovanni, infatti, è stato sottoposto ad un’angioplastica che sarebbe riuscita completamente. Le condizioni di salute dello scrittore, dunque, sarebbero giudicate buone, anche se resta ricoverato in ospedale sotto stretta osservazione del personale medico. Il senatore Sandro Ruotolo, su Twitter, fa infatti gli auguri a de Giovanni di una pronta guarigione: “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”. De Giovanni è stato travolto da una grande ondata di affetto, con tantissimi messaggi che, da questa mattina, stanno rimbalzando su tutti i social network.

NapoliMagazine.com