Napoli, per il dopo-Koulibaly c’è anche Acerbi. In attacco possibilità Simeone

Il Napoli pensa già al dopo-Koulibaly. Il difensore senegalese è ormai destinato a trasferirsi al Chelsea, con cui la chiusura è prevista per la giornata di domani. Il club dovrà quindi muoversi per dare a Spalletti una rosa completa nel reparto difensivo.

Il nome Kim Min-Jae resta sul taccuino degli azzurri, ma sul giocatore si sta muovendo da tempo il Rennes. Ecco perché nelle ultime ore è emersa la pista che porta a Francesco Acerbi. Il difensore è in uscita dalla Lazio e ha già dato il suo ok al trasferimento: le cifre dell’operazione si aggirano attorno ai 5 milioni di euro. Con Acerbi e Ostigard, il Napoli porterebbe un giocatore di esperienza e uno più giovane per completare la difesa.

Non solo difesa: con l’addio di Petagna (direzione Monza) ormai sempre più vicino, l’ultimo nome per sostituirlo è quello di Giovanni Simeone. Il Cholito è stato riscattato dal Verona per 10,5 milioni di euro: il Napoli potrebbe prenderlo in prestito con obbligo di riscatto per una cifra pari a circa 15 milioni di euro.

