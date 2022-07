Ritiro Napoli – Stamane era previsto l’arrivo di Kalidou Koulibaly ma il senegalese non sarà a Dimaro

Dalle ultime notizie di Radiomercato il feeling tra il difensore senegalese ed il Napoli sembra essere finito, dopo la mega offerta fatta dal Chelsea a Koulibaly, basata su un contratto di 8 milioni più bonus a stagione. L’ex Genk è desideroso di giocare in Premier League con la prospettiva di poter vincere qualcosa di veramente importante, il che a Napoli era molto difficile che accadesse. La società londinese per avere tra le sue fila l’azzurro, legato ancora da un contratto che scadrà solo a giugno 2023, ha proposto al Napoli, 40 milioni di euro, cifra che soddisferebbe le richieste del presidente De Laurentiis, il quale, però, dovrebbe reinvestirli per reperire un altro centrale di livello. Luciano Spalletti, alla notizia della probabile partenza di Koulibaly, ha storto il naso per la delusione, su di lui il tecnico toscano puntava moltissimo. Pensava che il difensore fosse incedibile e aveva già deciso di fargli indossare la fascia di capitano. Ma così non sarà. Riuscirà, adesso, Giuntoli a rimpiazzare un difensore così forte? Difficile dirlo e a trovarlo sul mercato. Tanti i nomi che sono girati ultimamente, nessuno, tuttavia, all’altezza del mancato capitano del Napoli.