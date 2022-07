Calciomercato – Koulibaly è a Londra per le visite mediche, anche gli ultimi particolari tra il Napoli e il Chelsea sono stati definiti

Koulibaly è a Londra per sottoporsi alle consuete visite mediche per il trasferimento al Chelsea. Dopo otto anni di onorata militanza tra le fila del Napoli, il comandante, ha deciso di cambiare aria e fare una nuova esperienza in Premier League, in un club dalle grosse ambizioni. L’affare è stato quasi portato a termine sulla base di 40 milioni di euro per il cartellino e nove milioni a stagione pe quattro anni al difensore trentunenne, ormai ex azzurro. In Inghilterra nessun club, prima d’ora, aveva investito una cifra simile per un giocatore al di sopra dei trent’anni, per giunta con un contratto in scadenza. Intanto Giuntoli non ha intenzione di perdersi in chiacchiere ed è al lavoro per sostituire Koulibaly nel miglior modo possibile. Gli obiettivi sono il coreano Kim Min – Jae in forza al Fenerbace e Francesco Acerbi in uscita dalla Lazio. Con il centrale della nazionale campione d’Africa, se ne va un altro pezzo importantissimo della vecchia intelaiatura della formazione azzurra, la quale, nella prossima stagione, subirà notevoli cambiamenti.