Dybala tra Roma e Napoli: la situazione

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere in Italia. Dopo l’Inter, che ci aveva pensato a inizio mercato, ora sono Roma e Napoli pronte a farsi sotto. Il ragazzo, che si trova a Torino, è stato raggiunto dal suo entourage per fare il punto della situazione.

Il Napoli pensa al ragazzo e al momento lo scoglio riguarda i diritti d’immagine del giocatore. Il club campano vuole il 100% sui diritti d’immagine di Dybala, il quale però li ha già ceduti in passato a una società e ha un valore superiore al milione di euro. Questo quindi lo scoglio che al momento potrebbe allontanare Dybala dal Napoli.

La Roma, invece, ha avviato dei contatti, ma al momento la situazione della Joya in giallorossa pare essere legata a quella di Zaniolo, per il quale la Juventus non ha ancora fatto offerte. Rimane da capire quindi se i giallorossi vorranno muoversi a prescindere dall’eventuale uscita del proprio numero 22 o meno.

GianlucaDiMarzio.com