Il Benevento presenta le nuove divise griffate Nike

E’ il giorno della presentazione delle nuove divise ufficiali del Benevento calcio. Tre nuove maglie che raccontano di una storia importante, mai passata e proiettata verso il futuro. Ecco quanto apparso sul sito ufficiale della società:

Benevento siamo Noi. Le nostre impronte, ancora calde sulla strada, che raccontano chi eravamo. E chi saremo. Storia che non è mai passata, che corre a perdifiato verso il futuro: la maglia Gara Home fonde i valori storici del Club, intrecciandoli all’anima innovativa di Nike. Fondo giallo e stampa rossa all over maculata: l’incontro sulla linea del tempo tra ieri e domani, il giallo-rosso che tende verso una luce nuova, ma resta sempre l’amore che riconosci al primo sguardo. È un cuore a due tinte, omaggio alla tradizione e al rinnovamento. Il sentimento di vicinanza e partecipazione dei tifosi, che da sempre accompagna con fierezza la Società, si mescola all’impeto della squadra e alla voglia di fornire la migliore performance.



“Preferivano subire la sconfitta piuttosto che non tentare con ogni mezzo la vittoria”: l’elogio di Tito Livio ai nostri avi pone la lente d’ingrandimento sulla maglia Gara Away, magnificata da un guerriero sannita. L’intento è quello di far omaggiare il nostro patrimonio storico-culturale e quello di celebrare un passato che è sempre centrale nell’attualità. Il coraggio, l’instancabile volontà di libertà, la capacità di resistenza: elementi distintivi e identitari che gratificano il nostro senso di appartenenza e ci spingono oltre tutti i limiti.



La maglia Gara Third completa i kit: un inno alle nostre tinte, con la scritta in rilievo “More than yellow and red”. Slogan che unisce tifoseria, squadra e città, un legame che s’insinua al di là dei colori ma che rimane vivo e si rafforza anche grazie a loro.

Una nuova pelle. Tre maglie da sudare, sempre.