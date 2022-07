Aspor: Kim ha firmato con il Rennes

Il portale turco Aspor rivela nella sua ultim’ora che Kim Min Jae, difensore del Fenerbahçe nel mirino del Napoli, ha firmato per il club francese.

Il portale turco dà poche speranze, anzi nessuna al Napoli. Il difensore sudcoreano, si legge, ha firmato il contratto che lo legherà al Rennes. Il club francese, senza tergiversare troppo, una volta compreso che il Napoli iniziava a bussare deciso alla porta del Fenerbahçe, ha pagato la clausola di 20 milioni e ha respinto la flebile concorrenza del club di De Laurentiis.

Spalletti che aveva individuato in Kim il profilo ideale per sostituire Koulibaly, passato ormai al Chelsea, certamente non prenderà bene quest’ennesima beffa