Napoli, contatti positivi con il Fenerbahce per Kim

Dopo l’addio di Kalidou Koulibaly, il Napoli sta lavorando per trovare un sostituto all’altezza per il reparto difensivo: in queste ore nuovi contatti positivi con il Fenerbahce per Kim Min-jae.

Per il difensore sudcoreano la dirigenza sta cercando di superare il Rennes che si era mossa prima per il difensore classe 1996.

Al momento si sta lavorando per trovare l’intesa difesa sull’ingaggio del calciatore e per provare ad abbassare la clausola di 20 milioni per il trasferimento.

Kim ha dato priorità al Napoli ma vorrebbe chiudere in pochi giorni per non lasciare il Rennes troppo in standby perchè nel caso in cui la trattativa non andassea buon fine sarebbe la sua alternativa come destinazione.

