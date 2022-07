Napoli – Oggi pomeriggio, alle 18, prima amichevole estiva contro i dilettanti della Bassa Anaunia; la gara visibile sul profilo Fb del club azzurro

Allo stadio di Carciato, impianto comunale della frazione di Dimaro – Folgarida, questo pomeriggio, alle ore 18 il Napoli disputerà la prima amichevole estiva contro i dilettanti della Bassa Anaunia. Un test, ovviamente non probante ma efficace per una sgambatura iniziale. Per la cronaca, questa gara è diventata un rituale per gli azzurri, in ritiro in Trentino, infatti le due formazioni si sono già affrontate in passato, l’estate scorsa l’undici di Spalletti, si impose con un 12 a 0, grazie alle reti realizzate da Osimhen (poker), Elmas, Politano, Lobotka, Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e Petagna. Una buona notizia per i tifosi partenopei: l’amichevole sarà visibile gratuitamente in streaming collegandosi al profilo fb della società azzurra. Qui di seguito la probabile formazione dei partenopei:

Meret, Olivera, Koulibaly, Rrahmani, Zanoli, Demme, Lobotka, Kvaratskhelia, Lozano, Zielinski, Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.