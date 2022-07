NAPOLI – Di Lorenzo nuovo capitano azzurro, lo ha scelto la squadra all’unanimità

Oramai è certo, Giovanni Di Lorenzo, esterno destro, pilastro della nazionale di Mancini è il nuovo capitano del Napoli, infatti tutti gli indizi sono giunti dal primo test ufficiale degli azzurri a Dimaro. Vi era tanta attesa e curiosità per conoscere il calciatore che avrebbe indossato la fascia di capitano, dopo l’addio di Koulibaly. Ebbene, all’entrata in campo degli uomini di Spalletti abbiamo notato che l’ex terzino dell’Empoli, aveva la fatidica fascia sul braccio ad indicare che era lui il neo capitano della squadra partenopea. Per la cronaca Giovanni Di Lorenzo, calciatore di alto lignaggio, veste la maglia azzurra dal 2019. In verità, per anzianità, la fascia sarebbe toccata al portoghese Mario Rui, però la squadra, per il grande legame che ha con questi colori e la sua leadership negli spogliatoi, ha deciso all’unanimità, di scegliere il forte difensore quale nuovo capitano. Mario Giuffredi, suo procuratore, qualche giorno fa ha dichiarato quanto segue::

“Di Lorenzo è un giocatore importantissimo, ormai è tra i migliori terzini destri più forti in Europa. A Napoli si trova molto bene ed ha tanta voglia di vincere qualcosa con i colori partenopei. “

Pertanto, in questo momento, la fascia di capitano spetta di diritto a Giovanni Di Lorenzo che si candida, così, ad essere un protagonista della prossima stagione.