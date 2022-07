Napoli – Kvaratskhelia si presenta con una doppietta e un assist nel primo test ufficiale azzurro

Il Napoli, ieri pomeriggio, a Dimaro, ha aperto la nuova stagione con il primo test ufficiale contro la Bassa Anaune, in un’amichevole dal sapore di sgambatura in cui ha brillato il nuovo acquisto Kvaratskhelia, protagonista assoluto, autore di due reti di ottima fattura ed un assist al bacio, nel 10 a 0 finale. Il suo secondo gol è giunto con una giocata d’alta classe terminata con una specie di cucchiaio sull’uscita del portiere trentino. Tifosi, dunque, impressionati favorevolmente dalle qualità del georgiano, pur se un giudizio più realistico è rimandato a partite di altra levatura. Molto bene anche Gaetano che ha dimostrato di poter essere utile alla causa azzurra ma la decisione spetterà esclusivamente a Spalletti. Domenica pomeriggio, sempre nello stadio di Carciato, ci sarà la seconda amichevole, contro il Perugia, compagine di serie B che costituirà un banco di prova certamente più difficile rispetto ai dilettanti della Bassa Anaune.