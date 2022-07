Summit tra il Betis Siviglia e il procuratore di Gerard Deulofeu. Come riporta ‘Il Messaggero Veneto’, il club andaluso ha presentato una prima offerta all’Udinese per il calciatore spagnolo: 15 milioni di euro per il 75% del cartellino. Per Deulofeu si sta spegnendo l’ipotesi Napoli e, oggi, il Betis è soluzione da prendere in considerazione.

Fonte: tuttomercatoweb.com