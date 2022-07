Mercato azzurro – Il Napoli pareggia l’offerta del Rennes per Kim, il coreano resta un obiettivo

Il calciomercato del Napoli sta entrando nella fase cruciale, occorre sostituire il gigante senegalese accasatosi al Chelsea e Giuntoli sembra intenzionato a percorrere ancora la pista che porta al coreano Kim, appetito anche dai francesi del Rennes. La SSCN, intanto, ha offerto al difensore lo stesso ingaggio proposto dal club transalpino, ovvero 2,5 mln di euro a stagione e tenta di ingolosire Kim con la possibilità di disputare la Champions League. Dunque il Napoli non molla la presa e passa alla controffensiva, visto che ha da tempo un accordo con il coreano grazie gli stessi intermediari dell’affare Elmas. In queste ore, o al massimo la prossima settimana ci sarà una call con il Fenerbace per ottenere un piccolo sconto sulla clausola rescissoria. Staremo a vedere chi la spunterà tra il Rennes e il Napoli per mettere fine a questa ulteriore telenovela.