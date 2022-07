Calciomercato – Napoli e Monza trovano l’intesa economica per la cessione di Petagna, ora la palla passa all’attaccante

Gli ultimi sviluppi di questa sessione estiva di mercato, che riguardano il Napoli, registrano l’avvenuta intesa tra il club di De Laurentiis e il Monza per la cessione di Andrea Petagna alla società di Berlusconi. Si parla di 15 milioni, in due tranches, per il cartellino dell’attaccante azzurro, che, adesso, ha in mano il pallino del gioco, spetterà, infatti solo a lui decidere se trasferirsi o meno in Brianza. A breve arriverà la risposta del’ex spallino, ieri in gol su rigore nell’amichevole contro il Perugia; Galliani è intenzionato a concludere subito l’affare con la formula di un prestito oneroso e obbligo di riscatto in caso di permanenza del Monza in A, per metterlo a disposizione dell’allenatore Stroppa. Qualora Petagna, andasse via il Napoli virerebbe sul cholito Simeone del Verona, che diventerebbe quindi l’alternativa a Osimhen.