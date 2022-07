Napoli, Giuntoli: “Seguiamo Kim. Dybala non era un’opportunità, Delofeu non adatto al 433”

Cristiano Giuntoli fa chiarezza. Dopo l’addio di Koulibaly il Napoli deve trovare il sostituto: di questo e molto altro ha parlato il ds azzurro in conferenza stampa.

Su Kim

“E’ un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. E basta. Non posso dire di più. Cercate di capire, abbiamo anche altre situazioni, stiamo facendo delle valutazioni approfondite per poi affondare. Io sono sempre fiducioso”.

Su Dybala

“Col passare del tempo pensavamo potesse essere un’opportunità. Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità e forse lo stesso vale per lui”.

Su Koulibaly

“Ci aveva già detto che non voleva rimanere, ma io ho provato fino alla fine a difenderlo, a coccolarlo. Siamo dispiaciuti, ma il Napoli andrà avanti, abbiamo una squadra forte e siamo fiduciosi per il futuro”.

Su Deulofeu

“Il mister vuole fare il 4-3-3, ma prendere Dybala voleva dire snaturare l’idea del mister. Il mercato riserva opportunità, siamo pronti a valutare e leggere le situazioni che ci possono venire addosso”.

Su Mertens

“Ciò che succederà in futuro non si può sapere. Dries è un capitolo a parte del Napoli, non è paragonabile agli altri”.

Su Ruiz

“Stiamo parlando con il suo entourage un paio di volte a settimana, in maniera molto serena. Il ragazzo è sereno. Vuole valutare le opportunità di mercato e noi con lui. E’ un calciatore a cui teniamo e anche lui vogliamo tenerlo in tutti i modi. Per i calciatori in scadenza la volontà del diretto interessato è molto importante”.

Sul rinnovo di Meret

“Abbiamo un accordo, si stanno mandando i documenti gli avvocati e firmerà”.

Su Simeone

“Se ci fosse l’opportunità sicuramente ci butteremo addosso. Al momento non vedo quest’opportunità, ma il mercato è lungo”.

Su Petagna

“Abbiamo calciatori bravi che hanno avuto meno spazio negli ultimi anni e non vogliamo tenere calciatori che non hanno tanta voglia di restare al Napoli. Se avranno richieste siamo aperti, ma è tutto subordinato alle uscite”.

Su Politano

“Non è mai stato messo in discussione. Se qualcuno vuole andar via, e questo non è Politano, noi siamo pronti ad ascoltare e siamo aperti a tutto. Siamo molto contenti che il trend sia questo, mai messo in discussione Politano”.

Su Osimhen

“Bayern Monaco? Non abbiamo ricevuto notizie in tal caso, non posso essere d’aiuto”.