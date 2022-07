Ostigard si presenta: “Ho voluto fortemente il Napoli. Fabio Cannavaro il mio idolo”

Le parole del difensore norvegese durante la presentazione ufficiale con il Napoli dal ritiro di Dimaro.

Dal ritiro di Dimaro sono arrivate le prime dichiarazioni da giocatore del Napoli di Leo Ostigard, presentato in via ufficiale alla stampa al termine della giornata di allenamenti.

Napoli-Ostigard, il retroscena sulla trattativa

Il difensore norvegese ex Genoa non ha nascosto l’emozione per la firma con il club azzurro, per poi entrare subito nel dettaglio del proprio ruolo: “Ho giocato un anno al Genoa, conosco già la Serie A e sono contento di essere rimasto in Italia, ma il Napoli è diverso. Per me essere qui è un sogno, appena ho saputo che mi volevano non ho preso in considerazione altre richieste. Koulibaly? Non sono venuto per sostituirlo, è un grande calciatore, ma sono me stesso e darò il massimo. Per quanto riguarda il ruolo l’anno scorso ho giocato sia a destra che a sinistra, non è un problema, deciderà il mister”.

Ostigard e l’impatto con il Maradona

Per ironia della sorte Ostigard ha giocato l’ultima partita esterna con il Genoa, quella che ha sancito la retrocessione in B del Grifone, proprio al “Maradona”. L’ex Brighton descrive le emozioni di quel pomeriggio: “C’è una grande atmosfera, è davvero bello giocarci, sono rimasto molto impressionato dallo stadio e dai tifosi. Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi”.

“Osimhen è un fenomeno”

Chiusura sulla conferma del proprio idolo e con un divertente sketch sull’attaccante più forte del campionato: “Non ho ancora scelto il numero. Cannavaro è sempre stato il mio idolo. Il miglior attaccante del campionato? Devo dire Osimhen, è davvero un grande calciatore“.