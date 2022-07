Napoli – Il Cholito in stand by, si attende la cessione di Andrea Petagna

Dopo Khvicha Kvaratskhelia, Mathias Olivera e Leo Skyri Ostigard, la SSCN sta per piazzare il quarto colpo di questo mercato. Giuntoli ha bloccato da tempo l’argentino Giovanni Simeone del Verona ma il Cholito resta in stand by in attesa della cessione di Andrea Petagna al Monza di Galliani e Berlusconi. La trattativa con la società scaligera è molto avanzata e sta quasi per definirsi anche perchè il figlio d’arte ha già raggiunto l’intesa sull’ingaggio con il club partenopeo. Papà Diego, tecnico dell’Atletico Madrid, vede di buon occhio il suo trasferimento nella squadra che fu del suo idolo. Simeone sarà il vice Osimhen, anche se con caratteristiche assai diverse dal nigeriano. Ma come abbiamo precisato c’è ancora da aspettare, secondo la politica del presidente, che prevede un’entrata solo dopo un’uscita.