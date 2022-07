Napoli, l’allenatore del Fenerbahce conferma l’addio di Kim: la situazione

Kim Min-Jae è uno dei difensori più ambiti sul mercato, e negli ultimi giorni è stato al centro dell’interesse di Rennes e Napoli . In conseguenza dello stallo nella trattativa fra i francesi, i campani hanno avuto altri contatti per cercare di assicurarsi il difensore sudcoreano del Fenerbahce . Ed è stato proprio l’allenatore dei turchi, Jorge Jesus , a confermare oggi l’imminente addio di Kim. «La sua cessione è stata programmata. Ma è stata una sorpresa per me, l’ho saputo due giorni fa» ha spiegato Jorge Jesus, allenatore del Fenerbahce, in conferenza. «Purtroppo il nostro club non può farci nulla, non possiamo trattenerlo. Il club interessato a lui pagherà la clausola rescissoria presente nel contratto. È stato un duro colpo apprenderlo: abbiamo altri calciatori di ottimo livello, ma Kim ha qualità importanti». Kim-Napoli, la situazione Il club cui allude Jorge Jesus è dunque il Napoli , che non ha ancora chiuso l’affare col Fenerbahce ma che nutre ottimismo rispetto all’esito della trattativa. Negli ultimi giorni Kim non si è allenato con la squadra, e a breve potrebbe finalizzare il suo trasferimento in Italia. Kim spicca per il fisico longilineo e l’altezza , che lo rende un fattore importante nel gioco aereo . Cresciuto calcisticamente in patria, nel Suwon, si è imposto a livello internazionale nei Jeonbuk Motors prima di trasferirsi in Cina e successivamente in Turchia. Ha compiuto anche la trafila nelle Nazionali giovanili della Corea del Sud , fino alla selezione maggiore.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu