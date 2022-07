Lutto nel mondo del calcio: è morto Luciano Nizzola

All’età di 90 anni è morto l’ex presidente della Figc Luciano Nizzola. Diversi i ruoli che ha ricoperto nel calcio italiano, dall’amministratore delegato del Torino al presidente della Lega Nazionale Professionisti.

Tra il 1982 e il 1987 è stato l’amministratore delegato dei granata come già detto e al termine del suo lavoro con il Torino divenne presidente della Lega Nazionale Professionisti, della quale fu già vice. Nizzola introdusse anche il sistema delle pay-tv in uno dei periodi più floridi economicamente del calcio italiano. Mantenne la carica fino al 1996 quando divenne presidente della Figc. Nel 2000 non venne rieletto terminando così la sua esperienza nel calcio.

