Kim- Primo giocatore sudcoreano nella storia del Calcio Napoli

Pur non essendoci ancora l’ufficialità, il difensore centrale proveniente dal Fenerbace Kim, sarà il sostituto di Koulibaly. Per la cronaca, si tratta del primo sudcoreano a vestire la maglia azzurra e terzo sudcoreano a giocare nel nostro campionato di serie A, dopo Ahn del Perugia di Gaucci e Lee Seung-woo del Verona. Kim Min-jae, detto The Monster, in confronto ai suoi predecessori, ha militato in un campionato europeo e le Coppe continentali, per cui non dovrebbe avere molte difficoltà ad ambientarsi in Italia. Il prossimo calciatore del Napoli è un centrale di ben 190 cm d’altezza, dotato di una buona velocità, malgrado la stazza fisica possente; proprio per questo motivo, in patria, gli hanno affibbiato il soprannome di “Monster” In Corea è un vero idolo e pur avendo solo 25 anni, già può vantare ben 40 presenze con la nazionale sudcoreana. Per vederlo all’opera dobbiamo attendere l’arrivo del Napoli in Abruzzo per la seconda fase del ritiro precampionato. Giunto in Turchia tra le perplessità dei tifosi del Fenerbace, si è immediatamente messo in luce divenendo uno dei migliori centrali del campionato turco. Il tecnico Slaven Bilic, che lo ha allenato a Pechino, è sicuro che il suo pupillo si rivelerà un top player.