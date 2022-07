Napoli – De Laurentiis annuncia, ufficialmente, di non voler cedere la Società azzurra

Si era diffusa sui social una falsa notizia, secondo la quale il presidente De Laurentiis stava per vendere la sua creatura, presa dal fallimento nel 2004, per30 milioni, ad un fondo americano per la modica cifra di 650 milioni di euro. Una fake news a tutti gli effetti, in quanto il buon Aurelio ha ufficialmente annunciato, in un comunicato chiarissimo, di non voler vendere affatto la società. Dunque, allorquando dovrà scegliere quale club cedere fra il Napoli ed il Bari, di sicuro opterà per la cessione del club pugliese, in cui il figlio Luigi sta operando ottimamente, sia sul piano tecnico che commerciale. Per chi ancora non lo sapesse ancora, dal 2024-2025 la multiproprietà nel calcio sarà severamente vietata.