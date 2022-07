NAPOLI – Deciso il Futuro di Matteo Politano: resterà in azzurro

Dopo i chiarimenti avuti a Dimaro con Spalletti, l’ex Inter Matteo Politano, in sintonia con il Napoli, ha deciso di restare in maglia azzurra. Infatti il caso, se così vogliamo chiamarlo, che aveva portato il giocatore a chiedere di andar via, perchè sentitosi messo in disparte dal tecnico toscano, è completamente rientrato con buona pace di tutti. Politano, del resto, è risultato tra i migliori in campo nelle gare amichevoli in Trentino, peraltro bagnate anche da belle reti. L’esterno sembra già in buona forma fisica, pronto a dare il suo contributo nella prossima stagione, zeppa di impegni. Sarà un duello con Lozano sulla fascia destra alta, chi dimostrerà di essere più in palla sarà titolare, mentre l’altro andrà in panchina.