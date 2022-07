Castel di Sangro – Tutto rientrato tra Spalletti e Osimhen, Anguissa getta acqua sul fuoco delle polemiche

Dopo il piccolo diverbio tra Spalletti e Osimhen, in quel di Castel di Sangro, nel corso della partitina di allenamento in famiglia. che ha visto la sospensione dall’allenamento dell’attaccante nigeriano Il nigeriano ,sempre alquanto esuberante e nervoso, per continue proteste, tutto è rientrato nella normalità ed è tornato il sereno nell’ambiente azzurro. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato il centrocampista camerunense Anguissa che ha voluto precisare sui social che il Napoli è una famiglia allargata, nella quale si può anche litigare ma poi tutto finisce lì. Il comportamento del calciatore, a Napoli solo da meno di un anno, fa intendere che sarà lui il potenziale leader in campo e negli spogliatoi. Dunque nessun problema all’orizzonte, c’è un clima più che tranquillo che non può che far bene a tutti. Tuttavia l’attaccante va tenuto a freno affinchè episodi del genere non si ripetano più.