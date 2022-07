Nando Orsi: “Il Napoli può avere un collettivo importante come ha dimostrato di avercelo il Milan”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando Orsi, allenatore: “La situazione portiere del Napoli? Secondo me ci devono essere un primo ed un secondo così come ci sono nell’Inter, nel Milan e nelle altre squadre. In generale al Milan hanno Maignan che ha fatto benissimo. Sull’alternanza non ho nulla contro, ma penso che Meret sia un portiere che debba avere la responsabilità, la fiducia. Ha cominciato facendo il titolare, poi Ospina gli è subentrato e ha fatto benissimo. La società si fida di Meret o no? Pensa di avere un portiere importante o no? È un affare che è stato sfruttato poco. Con Ospina non è stata data la possibilità a Meret di venire fuori. Per il Napoli non è mai stato un grande problema il portiere, ma se prende portieri come Navas, vuol dire che in porta ci sarà un’alternanza. C’è il rischio che se uno di questi entra, la porta la mantenga lui. Una delle debolezze di Meret è quella di sentirsi sempre sotto esame. Giocando può darsi che possa acquisire quella personalità che gli è mancata. Lo scudetto? In questo momento forse il Napoli sta un po’ dietro Juventus e Inter. Hai comunque perso 4 giocatori che non sono gli ultimi arrivati. In questo momento forse il Napoli anche per la politica del taglio degli stipendi sta facendo una squadra meno importante, ma più di squadra come Spalletti vuole. Può avere un collettivo importante come ha dimostrato di avercelo il Milan vincendo il campionato. Confido nella coralità del gioco di Spalletti perché se non ha tante noie da parte di giocatori importanti, riesce a gestirli meglio. L’allenatore può essere l’elemento in più per la prossima stagione. Caso Osimhen in allenamento? Secondo me Spalletti fa bene a mettere in chiaro certe cose, deve far capire chi comanda”.