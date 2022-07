Napoli, Osimhen: “Molto felice di essere in questo club. Sullo scudetto…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Victor Osimhen parla a 360° del mondo Napoli e di quelli che saranno gli obiettivi della stagione appena iniziata. Prima però, una panoramica sulle prime stagioni al Napoli, in cui non sono mancati i momenti difficili per l’attaccante nigeriano.“Ho vissuto momenti molto difficili, anche privati, ma il Napoli mi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono qui. Per cui gioco per il club e la squadra e mai per me stesso”. Sulla grande valutazione del Napoli, Osimhen spiega: “Credo di meritare il clamore e le cose buone che si dicono di me, pur ritenendo di poter migliorare ancora in tanti aspetti”.

Osimhen è felice in azzurro?“Certo.Sono in una bella città e in un club meraviglioso. Grande. Napoli è uno dei posti migliori per essere calciatore: qui ha giocato Diego Armando Maradona, il migliore di sempre, e considero un privilegio e un grande onore giocare nello stadio intitolato a lui”. Inevitabile poi la domanda sugli obiettivi del club, magari lo scudetto. “Lo scorso anno siamo stati molto, molto vicini allo scudetto: tutti abbiamo dato tutto per vincerlo, ma il calcio è questo. Era e resta un sogno: ci proveremo ancora. Anche la Champions, però, era un sogno e l’abbiamo raggiunta”

Osimhen: “Squadra molto cambiata. Futuro? Sto bene al Napoli”

Successivamente, Victori Osimhen spiega il cambiamento del Napoli in queste settimane. Non sarà semplice sostituire la leadership anche fuori dal campo dei vari Insigne, Ospina, Koulibaly, Mertens, ma il nigeriano pensa già ai nuovi senatori. “Avevamo degli uomini chiave, adesso ci saranno nuovi leader in gruppo. Sono felice per Di Lorenzo, il nuovo capitano, e poi c’è Mario Rui. Tra l’altro sul mercato sono arrivati calciatori bravi e determinati, aumenteranno la nostra qualità. Nella prossima stagione, secondo me, abbiamo le qualità per fare ancora meglio dell’ultima, anche se in pochi credono a noi. Classifica cannonieri? Non ci penso, la Serie A ha degli attaccanti molto forti: sarei più felice di vincere lo scudetto”. Sul rapporto con Luciano Spalletti: “Allenatore top: ogni giorno tenta di motivarmi e di farmi sfruttare al massimo il potenziale che ho. Penso che sia il tecnico ideale per me in questa fase: lui è una delle ragioni per cui do sempre il massimo”. Infine, inevitabile una battuta sul futuro, con il calciomercato sempre più vivo: “Sono solo voci di mercato. Io sto bene qui non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo momento. Ho parlato con il presidente, è lui che decide, e mi ha rassicurato spiegandomi i progetti del club” – sostiene Victor Osimhen. “Sono contento di quello che mi ha detto e gli acquisti sono di qualità: alle parole sono seguiti i fatti.Sono molto felice di giocare con il Napoli e in futuro vedremo”.