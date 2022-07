Bagni: “Napoli, il giudizio è sospeso, ma ho un’idea…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni

“Il Napoli non parte favorito e non si può dire che siamo più forti dell’anno scorso come ha detto Osimhen. Kvara non è più forte di Insigne, idem Olivera con Mario Rui e lo stesso Koulibaly che è il più forte al mondo. Nemmeno il più ottimista lo può pensare, vediamo come si comportano i nuovi e poi valuteremo. Il Napoli è sempre stata una squadra difficile da battere, quest’anno non lo posso pensare. I numeri di quelli che sono andati via parlano chiaro.

Kim Kim Jae? Sono scettico dovendo sostituire Koulibaly. Lo conosco bene è un buon giocatore di quasi 26 anni, pagato 3 milioni dal Fenerbache e oggi costato 20 milioni con la clausola. È un buon giocatore con qualche pecca, una scelta quasi obbligata non potendo spendere 50 milioni per acquistare un difensore. La coppia sarà con Rrahmani almeno all’inizio, anche se Juan Jesus potrà dire la sua. Ogni tanto si perde l’uomo, tergiversa con il pallone tra i piedi, se è la scoperta del secolo allora chiederó scusa. Ma forse lo voleva il Manchestwr City? No, lo voleva il Rennes perché il suo ex allenatore Genesio lo aveva avuto in Cina. Giudizio sul Napoli è sospeso. Ho un’idea: penso che siamo meno forti di un anno fa, ma aspetto le prime 4 trasferte per capire che Napoli sarà”.