Castel di Sangro – Questa sera amichevole degli azzurri conto i turchi dell’Adana di Montella e Inler

Nuova amichevole, stasera per il Napoli, in quel di Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini, prima uscita ufficiale in Abruzzo, contro la squadra turca dell’Adana, allenata da Vincenzo Montella e nella quale milita l’ex azzurro Gokan Inler e l’ex Inter e Milan Balotelli. Per la cronaca la squadra di Spalletti, in questa seconda fase del ritiro precampionato, dopo la compagine dell’ex Roma, incontrerà ben tre formazioni spagnole: il 31 luglio contro il Mallorca, il 3 agosto contro il Girona e, infine, il 6 agosto contro l’Espanyol. L’Adana Demirspor, non vive un buon momento visto che nelle ultime 5 partite di campionato ha subito ben 4 sconfitte di fila e soltanto una vittoria, nel recente match della Liga turca segnando ben 7 reti, con Mario Balotelli autore di una cinquina, peraltro record personale. Il Napoli parte favorito in virtù della differenza di caratura tra le due formazioni, pur se nel calcio non esiste la regola del più forte vince. Vediamo, intanto, le probabili formazioni che scenderanno in campo:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz, Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.

Adana Demirspor (4-2-3-1): Karakus, Cokcalis, Akaydın, Sanuc, Uludag, Kapi, Inler, Akgün, Oztumer, Vargas, Balotelli. Allenatore: Vincenzo Montella

L’amichevole sarà visibile gratis solo su Sky per gli abbonati e a pagamento sul profilo facebook del Calcio Napoli oppure sull’emittente Sky, sempre al costo di € 9.90.