Pedullà – ” Il Napoli ha messo a segno un gran colpo con Kim Min -jae”

Nel corso della trasmissione “Calciomercato”, in onda sull’emittente Sportitalia, Alfredo Pedullà, noto giornalista calabrese, grande esperto di calciomercato, ha inteso fare i complimenti alla società di De Laurentiis per l’arrivo del difensore sudcoreano alla corte di Spalletti. Ecco le sue parole nel dettaglio:

“Il Napoli, con l’acquisto del forte difensore centrale del Fenerbace, ha messo a segno un gran colpo di mercato. Kim Min – jae, infatti, rappresenta il migliore investimento di questo calciomercato in considerazione della qualità del giocatore e del prezzo. Mi meraviglio che molti addetti ai lavori abbiano storto il naso per quest’operazione di Giuntoli, credo che queste persone non l’abbiano mai visto giocare, eppure giudicano”.

Dal canto suo, Michele Criscitiello conduttore del programma, ha replicato a Pedullà, affermando di aver visto solo qualche filmato di Kim, ma di non sapere del valore del calciatore. Pertanto si è promesso di emettere un giudizio solo vedendolo all’opera nel campionato italiano.