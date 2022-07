Taglialatela: “Assurda la richiesta di Meret al Napoli! Deve mettersi in gioco, il calcio è una sfida”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pino Taglialatela, ex portiere

“Meret? Probabilmente è un po’ scottato dalle precedenti avventure. Durante l’anno per problemi fisici o per motivi tecnici è stato preferito a Ospina, ma secondo me il ragazzo è valido. Forse ha passato un periodo particolare e sta mostrando questa debolezza. Deve crescere di personalità, la richiesta fatta alla società è una richiesta che non può esistere. Non posso dire firmo il rinnovo solo se mi dite che sono titolare. Il consiglio che posso dare a Meret è di firmare con il Napoli: il calcio è una sfida, gioca chi è più pronto e più bravo. In carriera ho visto solo un titolare fisso, Maradona, gli altri sono tutti chiamati a conquistare la titolarità. Meret deve fare quello che sa fare, ci vuole la sfida e la concorrenza. Comunque è strana questa situazione, non so se venga dal ragazzo o dall’entourage. Meret ha delle difficoltà e bisogna lavorare sotto il profilo mentale.

Addii Mertens, Koulibaly, Insigne? Perdi tre big ed è normale che perdi un po’ di tecnica, personalità, forza fisica, di realizzazioni e furia agonistica. Non è facile sostituirli, ma a un certo punto si può fare tutto. Credo che il Napoli abbia preso profili abbastanza importanti, ma devono crescere con forza e personalità. Questo fa parte del ciclo delle squadre. Il progetto a Ischia? Sono sceso in campo per prendere in mano questa società che mi è stata donata dal precedente presidente, la stiamo portando avanti cercando di festeggiare il centenario. Il calcio è bello in tutti i livelli, cerchiamo di creare qualcosa di positivo in questa squadra che merita il giusto festeggiamento. Ci siamo attrezzando per fare bella figura in campionato”.