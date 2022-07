Caso Portieri Napoli – Meret ancora appeso a un filo

Il portiere del Napoli Alex Meret ha da tempo l’accordo con il club partenopeo per il rinnovo del contratto fino al 2027, tuttavia, al momento, a poco più di due settimane dal debutto in campionato al Bentegodi, non vi è nessuna firma del giocatore che non ha certezze sulla titolarità. Il giovane friulano attende gli eventi e non metterà nero su bianco fino a quando non saprà quale sarà l’altro portiere del Napoli. Una situazione davvero paradossale ed incredibile; perchè Giuntoli non mette fine una volta per tutte a questo caso? A noi non è dato sapere! Si vociferano nomi di portieri di grosso spessore come Kepa del Chelsea ed in tal caso, lui si vedrebbe messo da parte. Se arrivasse un estremo difensore che non accetterebbe mai di fare il secondo, le decisioni di Meret potrebbe essere diverse poiché sarebbe assurdo firmare il rinnovo sapendo di non essere il titolare e ripetere il dualismo accaduto con Ospina. Probabilmente l’attuale numero uno, accetterebbe solo l’arrivo di Sirigu, portiere che, in silenzio, si accomoderebbe in panchina. Sta di fatto che Meret ha l’ansia addosso, per cui, alla fine, non è detto che resti a Napoli.