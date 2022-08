Compleanno Napoli – Oggi il cluz azzurto festaggia 96 anni di vita

In casa azzurra,stamane c’è aria di festa, infatti il club azzurro celebra 96 anni di vita essendo stato fondato il primo agosto del.lontano 1926. Quasi cento primavere ma non li dimostra,iil Napoli,attualmente, sta vivendo una vera e propria rifondazione voluta dal presidente De Laurentiis che inteso dare vita ad un nuovo ciclo senza più i vecchi senatori che hanno composto l’intelaitufa della squadra per un lungo periodo. Giocatori del calibro di Insigne, Koulibaly, Mertens, Ospina, Ghoulam, fanno oramai parte del passato di questa società. I tifosi napoletani, probabilmente, volevano la riconferma almeno di Mertens ma anche al belga é stato dato il benservito per questioni anagrafiche e economiche. Il nostro auspicio è che pure i nuovi arrivati e coloro che arriveranno a breve siano capaci di emulare le gesta dei loro predecessori, pur se in verità questi ultimi non sono stati capaci di regalare il terzo scudetto al Napoli che è andato, tuttavia, molti vicino nell’anno dei 91 punti e in questa stagione in cui per lungo tempo ha soggiornato nei piani alti della classifica in piena lotta per il tricolore,mancato per qualche ingenuità di troppo. Ma tant’è ,Aguroni di buon Compleanno caro Napoli !