Napoli-Simeone, affare ancora in piedi: la scelta del Cholito su Borussia Dortmund

Gli azzurri non mollano Giovanni Simeone, ma soprattutto il Cholito non vuole lasciare la Serie A. Il Belpaese infatti costituisce ancora una preferenza per il bomber argentino, convinto che qui può proseguire al meglio nel suo percorso di crescita. Almeno in confronto alla Bundesliga. Spalletti ha già dato il suo placet all’arrivo dell’attaccante, ma la cessione di Petagna blocca l’affare per il momento.

Nelle ultime ore Marca ha rilanciato l’ipotesi Borussia Dortmund, interessato a Giovanni Simeone. E sarebbe strano il contrario se uno dei top club alla ricerca di un attaccante non pensasse ad uno come l’argentino. Il club tedesco si è inserito quindi nella bagarre, ma stando a quanto appreso dalla nostra redazione il Napoli può ancora vincere. Bisogna però muoversi con rapidità. Non è un caso che la notizia del Borussia sia arrivata dalla Spagna: qualora gli azzurri non riuscissero a vendere Petagna in tempi rapidi, potrebbero essere effettivamente bruciati dalla concorrenza. Il Cholito ha scelto di aspettare ancora un po’, ma le prossime ore saranno roventi.

Fonte: CalcioNapoli24