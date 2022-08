Calciomercato Napoli, Spalletti rischia di salutare un altro big: in quota anche Zielinski è vicino all’addio

ROMA – Dopo aver cullato per oltre metà stagione il sogno scudetto, il Napoli si presenta ai nastri di partenza della nuova stagioni con diversi calciatori in meno. Dopo gli addii di tre senatori come Insigne, Mertens e Koulibaly anche il futuro di Piotr Zielinski sembra essere lontano dal capoluogo campano. Secondo i betting analyst di Snai, infatti, il polacco potrebbe non resistere al richiamo della Premier League e una sua partenza entro la fine del calciomercato estivo si gioca a 1,25.

Quello di Zielinski, riporta Agipronews, sarebbe l’ennesimo addio di questo mercato per Luciano Spalletti, che di settimana in settimana sta perdendo pezzi pregiati in ogni reparto, questa volta a centrocampo dove anche il mancato rinnovo di Fabian Ruiz non fa dormire sogni tranquilli al tecnico toscano.

RED/Agipro