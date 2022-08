Calciomercato – Aut aut del Sassuolo al Napoli per il suo gioiello

Il Napoli è ancora alla ricerca di altre pedine per completare e rinforzare la rosa di Spalletti. La priorità resta il portiere di estrema affidabilità richiesto dal tecnico toscano che ha sempre preferito Ospina a Meret. Intanto dal Sassuolo arriva l”aut aut al club di De Laurentiis per il suo gioiello, ossia Raspadori. La dirigenza emiliana vuole chiudere l’operazione entro lunedì prossimo ma al presidente azzurro non piacciono questi ultimatum e forte dell’appoggio del calciatore, il quale vuole indossare soltanto la casacca partenopea, certamente andrà oltre tale data. Del resto, come affermato dal giornalista Akfredo Pedullá a Sportitalia, il Napoli é l’unica società seriamente interessata all’attaccante neroverde L’accordo con il giovane giocatore entrato nel giro della nazionale di Mancini, già esiste da tempo ed ė basato su un contratto di cinque anni a 2,5 milioni a stagione. Una vera manna dal cielo per Giacomo Raspadori, che finora percepiva solo 700mila euro all’anno. Dunque l’affare potrebbe andare in porto in questi giorni.