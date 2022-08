La Gazzetta dello Sport: “Osimhen e Anguissa stupiti da DeLa. Imbarazzo e silenzio per i due”

Victor Osimhen e Zambo Anguissa sono stati tra i più applauditi dai tifosi del Napoli durante l’amichevole di ieri contro il Girona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la tifoseria ha preso una posizione dopo l’uscita di Aurelio De Laurentiis, presidente del club, che si è scagliato contro gli africani, rei di disputare la Coppa d’Africa durante il campionato ed ha quindi sottolineato come non ne prenderà più in squadra. I calciatori partenopei direttamente coinvolti hanno dovuto fare spallucce ed evitare a loro volta commenti per non alimentare ulteriormente una polemica che a medio termine potrebbe riemergere. Anguissa e Osimhen, in vista del torneo di gennaio 2024, in queste ore avranno fatto qualche ragionamento pensando al futuro. Nessun braccio di ferro c’è stato in passato, ma chissà che non possano sorgere problemi l’estate prossima visto che De Laurentiis ha detto chiaramente di volere “una rinuncia firmata” al torneo continentale da parte dei suoi africani. Qualcosa in più si capirà a partire da giugno 2023, quando i grandi club europei torneranno a fare la corte a Osimhen e potrebbero accorgersi del talento di Anguissa.

Vincenzo Letizia

