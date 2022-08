ESCLUSIVA PA – Napoli, si complica l’affare Kepa, difficile l’ipotesi Keylor Navas. Si profila una nuova ipotesi

Sembrerebbe complicarsi l’affare Kepa-Napoli, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il problema non sarebbe tanto la questione dei bonus che De Laurentiis non vorrebbere corrispondere al Chelsea, ma i diritti d’immagine che il presidente del Napoli non vuole concedere al calciatore. Al momento sia il Chelsea che il calciatore sarebbero seccati di aspettare il Napoli e molto probabilmente l’affare naufragherà. Vedremo come evolverà questa vicenda…

Eventualmente, gli azzurri potrebbero virare su Keylor Navas, ma anche qui ci sarebbero sempre problemi per i diritti d’immagine, in quanto il portiere del PSG ha più sponsor rispetto a Kepa. Per essere più realisti, è molto probabile che si viri su Sirigu (sempre che non preferisca il Fenerbache), oppure si imbastisca uno scambio di prestiti tra Montipò (Verona) e Meret, che non è ancora stato ceduto allo Spezia. Affinchè questo affare possa congigurarsi, il Napoli vorrebbe però un diritto di acquisto sul prestito di Montipò, mentre cederebbe Meret a titolo di prestito gratuito secco.