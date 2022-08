Napoli, domani le visite di Sirigu. I dettagli dell’accordo

Il Napoli ha chiuso per Salvatore Sirigu. Il classe 1987 è atteso nella giornata di martedì 9 agosto per sostenere le visite mediche con il club azzurro.

Sarà Salvatore Sirigu il secondo portiere in casa Napoli, come riportato nei mesi scorsi. Il club azzurro attende domani, martedì 9 agosto, il portiere classe 1987 per le visite mediche.

L’ex portiere del Genoa firmerà un contratto annuale con opzione per un’altra stagione e percepirà uno stipendio di circa 700 mila euro (bonus compresi). Nel caso in cui il Napoli decidesse di recedere, sarà garantito un indennizzo di 100 mila euro

