Classifica tifosi serie A in Italia – Napoli al quarto posto

Da un sondaggio effettuato da Sponsor Value di StageUp e Ipsos, che tiene conto dell’auditel degli eventi sportivi italiani si evince che la classifica dei tifosi in serie A, nel nostro paese, vede nelle prime tre posizioni la Juventus, con 8 milioni di sostenitori, poi il Milan con 4,1, quindi l‘Inter con 3,9 milioni di tifosi. Dietro di loro c’è, in quarta posizione, davanti alla Roma, il Napoli che conta, nella sola penisola italica, 2,6 milioni di innamorati della casacca azzurra. Dunque ben il 67% dei supporters nostrani tifa per la squadra bianconera e per le due milanesi. Ma ecco, di seguito, nel dettaglio, la speciale classifica del tifo:

Juventus: 8.056.000;

Milan: 4.167.000;

Inter: 3.919.000;

Napoli: 2.636.000;

Roma: 1.818.000;

Fiorentina: 621.000;

Lazio: 520.000;

Torino: 450.000;

Atalanta: 314.000;

Bologna: 310.000;

Sampdoria: 242.000;

Hellas Verona: 196.000;

Monza: 190.000;

Lecce: 180.000;

Udinese: 179.000;

Salernitana: 135.000;

Sassuolo: 77.000;

Cremonese: 67.000;

Spezia: 67.000;

Empoli: 48.000.