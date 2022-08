Napoli, in corso le visite mediche per Sirigu

Salvatore Sirigu è pronto a diventare un nuovo portiere del Napoli. L’ex giocatore di Palermo, Psg e Torino, dopo aver concluso la propria esperienza con il Genoa, nella giornata di ieri ha trovato l’accordo con il Napoli. Questa mattina Sirigu è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per svolgere le visite mediche.

Salvatore Sirigu diventerà il nuovo vice portiere del Napoli. La società azzurra aveva individuato da mesi nel portiere classe 1987 il profilo adatto per questo ruolo. Adesso, sono in corso le visite mediche per il portiere, che poi firmerà un contratto annuale con opzione per un’altra stagione e percepirà uno stipendio di circa 700 mila euro (bonus compresi). Nel caso in cui il Napoli decidesse di recedere, sarà garantito un indennizzo di 100 mila euro.

GianlucaDiMarzio.com Foto: Pompilio Salerno