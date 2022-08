Calciomercato – Si accende la campagna acquisti del Napoli

Dopo l’arrivo di Sirigu e la cessione di Petagna al Monza, la campagna acquisti del Napoli sta per entrare nel vivo con due colpi molto importanti. Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, è intenzionato a regalare a Spalletti due calciatori di talento, come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, inseguiti da lungo tempo. Questi due acquisti potrebbero essere ufficializzati prima di lunedì 15 agosto, giorno del debutto, in campionato, a Verona. Raspadori e Simeone rappresentano l’ossatura del nuovo ciclo azzurro; un progetto totalmente nuovo rispetto agli anni passati improntato su giovani di estremo affidamento che possono fare, a Napoli, un salto di qualità non indifferente. Benchè siano partiti calciatori dal grande carisma come Koulibaly e Mertens, il Napoli che sta nascendo si basa su giocatori desiderosi di spaccare il mondo per mettersi in luce sia con la maglia azzurra che con quella della nazionale. come per esempio il talento prossimo ex Sassuolo che il direttore Carnevali dovrà cedere, per forza, ma a peso d’oro, al patron De Laurentiis. A completare la campagna di rafforzamento, tuttavia, c’è da sistemare la faccenda portieri e trovare un buon centrocampista che possa rimpiazzare degnamente Fabian sempre più vicino al PSG.

Fonte: Corriere dello Sport