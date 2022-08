Calciomercato Napoli, arriva Simeone! E Petagna va al Monza

Simeone giocherà nel Napoli, affare complessivo da 16-17 milioni di euro: la formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, al giocatore un contratto fino al 2027 a circa 1,7 milioni netti a stagione. Si tratta di un’operazione che De Laurentiis chiuderà a ore, ma non è l’unica potenziale per l’attacco: l’altra è quella legata a Raspadori, che dovrebbe vestire la maglia azzurra per una cifra ricompresa tra i 33 e i 35 milioni di euro.

