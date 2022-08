La trattativa che porterebbe Simeone al Napoli e Petagna al Monza continua ad essere bloccata

Continua ad infiammarsi il valzer di attaccanti in Serie A. La trattativa che porterebbe Simeone al Napoli e Petagna al Monza è ancora bloccata: le parti in gioco non riescono ancora a trovare un accordo e la trattativa rischia di saltare. Se da una parte Petagna ha accettato il trasferimento, dall’altra Napoli e Hellas Verona non riescono a trovare una quadra sul costo del cartellino. C’è però un’altra ipotesi.

Se la doppia trattativa dovesse saltare non è da escludere che Simeone possa trasferirsi al Monza, con Petagna che rimarrebbe quindi a Napoli come vice Osimhen. Fino ad ora, però, l’attaccante argentino non ha mai accettato la possibilità di vestire la maglia biancorossa. Opzione che resta al momento una possibilità remota.

